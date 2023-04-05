Глава Чувашии предложил заменить срочную службу в армии работой на "оборонку"

Глава Чувашии Олег Николаев предложил решать проблему дефицита кадров на оборонных предприятиях за счет призывников. Вместо срочной службы их можно было бы направлять на работу на предприятия ОПК.

"Президент уверен, что санкции, введённые Западом, - это надолго. Значит и будем двигаться в соответствующем направлении. Однако существует ряд проблем", - пишет глава республики в своем Telegram-канале.

Он отмечает, что дефицит кадров в ОПК формировался годами.

"В ноябре 2022 года количество предприятий оборонно-промышленного комплекса увеличилось до с 7 до 47, где занято почти 26 тысяч человек. Это треть от всех занятых в обрабатывающих производствах. Текущая потребность составляет 1772 человека, из них 1369 – вакансии рабочих профессий", - описывает Николаев проблему.

Николаев предлагает два варианта ("оба выгодны экономике региона и страны в целом"). В первом работу на предприятиях ОПК для призывников-выпускников приравняют к альтернативной службе. Но они должны работать на "оборонке" по специальности, а срок работы – не менее пяти лет.

Во втором варианте предлагается представлять отсрочку от призыва призывникам-выпускникам СПО и ВО на предприятиях ОПК по специальности сроком на три года.