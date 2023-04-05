В Екатеринбурге пожарная машина перевернулась после столкновения с иномаркой

Госавтоинспекция Екатеринбурга устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого перевернулась пожарная машина, спешащая на вызов.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга, авария произошла вчера в 22.20 напротив дома № 119 по пр. Космонавтов. По предварительной информации, водитель "Хендай" двигался по ул. Шефская в сторону ул. Чуцкаева и решил свернуть налево возле дома №119. В этот момент он столкнулся с пожарной машиной "КАМАЗ", которая двигалась в попутном направлении по полосе с включенными спецсигналами.

В результате ДТП пострадали водители транспортных средств, а также пассажир пожарной автомашины.

"Госавтоинспекция Екатеринбурга​ обращается ко всем водителям с просьбой пропускать спецавтотранспорт, спешащий к тем, кому нужна срочная помощь. Правилами дорожного движения определено, что водители обязаны предоставлять преимущество в движении транспорту, оборудованному спецсигналами", - сообщили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место происшествия и организовали движение в объезд места ДТП. Помимо этого, также опрошены свидетели и участники аварии, произведены замеры и составлены процессуальные документы.