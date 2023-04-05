"Эта страна катится в ад": с Трампа сняли арест, но предъявили обвинение по 34 пунктам

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение в суде Нью-Йорка, но арест с него сняли. После этого политик вернулся в свою резиденцию Мар-о-Лаго во Флориде и оттуда сделал заявление.

Хотя Трампа обвиняют по 34 пунктам (и максимальное наказание по ним тянет на 130 лет тюрьмы), главный из них – фальсификация документов. Речь идет об эпизоде с выплатой "компенсации" порноактрисе Строми Дэниэлс в 2016 году за ее молчание на счет интимной связи с Трампом. Актриса молчать не стала и в 2017 году рассказала о ситуации. При этом выплата ей была проведена через бухгалтерию Трампа как "юридические услуги". Это и не понравилось прокурору, обвинившего экс-президента во лжи в период президентской кампании и на протяжении всего президентского срока (Трампа не раз спрашивали про эту ситуацию). Как президент Трамп находился под присягой и поклялся не лгать, так что получается – нарушил клятву.

Также в суде были озвучены схемы подкупа еще двух женщин, с которыми у Трампа, предположительно, были интрижки, а также человека, знавшего о внебрачном сыне экс-президента.

"Эта страна катится в ад", - заявит Трамп, когда прибыл во Флориду. Он назвал прокурора преступником, заявил о вмешательстве в выборы, также сказал, что его уголовное дело "фальшивое и должно быть немедленно прекращено".

"Никогда не думал, что такое может произойти в Америке. Единственное преступление, которое я совершил, я бесстрашно защищал свою страну от тех, кто ищет возможность ее уничтожить. С самого начала демократы шпионили за моей предвыборной кампанией. Они атаковали меня со своими подтасовками и расследованиями", - заявил Трамп.

Он обвинил действующего президента Джо Байдена в крахе американской экономики и развязывании третьей мировой войны.