05 Апреля 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой рассказал на ремонт каких дорог в Сургутском районе потратят более 600 миллионов рублей в ближайшие годы

В администрации Сургутского района обсудили планы по грядущей дорожной кампании на 2023 год и подвели итоги за 2022-й.

Как отметил в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой, в общей сложности площадь отремонтированных, реконструированных и построенных дорог за 2022 г. составила 65,2 тысяч "квадратов", общий объем финансирования этих работ составил почти на 298,7 млн рублей.

Андрей Трубецкой(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

В ушедшем году капремонт прошел на дорогах Солнечного (стоимость ремонта – 22,9 млн руб.), Белого Яра (80, 5 млн), Барсово (11,6 млн) на формирование освещения, Высокого Мыса (на два года 88, 4 млн руб., из них средства Югры — 78, 7 млн руб.). Кроме того, при содействии ПАО "Сургутнефтегаз" было отремонтировано более 40 км дорог в Барсово, Русскинской, Лянторе и Федоровском. Нефтегазовая компания направила на эти цели порядка 95 млн руб. В 2022 г. в бюджете Сургутского района, отметил Андрей Трубецкой, на строительство дорог в поселке Высокий Мыс, сельском поселении Тундрино, а также капитальный ремонт в Солнечном, поселке городского типа Белый Яр, Барсово было предусмотрено более 203 млн руб. (на капитальный ремонт – 94 млн руб., на новое строительство – 98 млн руб.).

дорожный ремонт, дорожная техника(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

На 2023-25 гг. в Сургутском районе запланировано также масштабное обновление дорожной сети. Предполагается тратить из бюджета на эти цели по 200 млн руб. ежегодно.

дорожный ремонт, трубецкой(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Администрация района до конца года планирует завершить строительство дороги на Высоком Мысе, капитально отремонтировать три автомобильные дороги в Солнечном, две в Угуте и федеральную дорогу Сургут – Барсово (от Барсово до Сургутмебели), начать строительство проездов к участкам в восьмом микрорайоне Лянтора. Также предусмотрен текущий ремонт дороги к Горному на 4 млн руб. Кроме того, по соглашению с ПАО "Сургутнефтегаз" за счет предприятия запланировано заасфальтировать 10 км дороги Лянтор – Сытомино, 28 км дороги Ульт-Ягун – Тром-Аган, 7 км дорог по улице Таежная и Сосновый Бор в Русскинской. По договору с ПАО "Роснефть" "РН-Юганскнефтегаз" запланирован ремонт четырех дорог в Угуте.

Важно отметить, что последние несколько лет в формировании списка дорог, подлежащих ремонту, участвуют жители района. Проводится рейтинговое голосование среди населения. Затем к отбору подключаются главы поселений и формируются списки подлежащих ремонту транспортных артерий.

Теги: Сургутский район, Андрей Трубецкой, дороги, финансирование, ремонт дорог



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