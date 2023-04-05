Андрей Трубецкой рассказал на ремонт каких дорог в Сургутском районе потратят более 600 миллионов рублей в ближайшие годы

В администрации Сургутского района обсудили планы по грядущей дорожной кампании на 2023 год и подвели итоги за 2022-й.

Как отметил в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой, в общей сложности площадь отремонтированных, реконструированных и построенных дорог за 2022 г. составила 65,2 тысяч "квадратов", общий объем финансирования этих работ составил почти на 298,7 млн рублей.





В ушедшем году капремонт прошел на дорогах Солнечного (стоимость ремонта – 22,9 млн руб.), Белого Яра (80, 5 млн), Барсово (11,6 млн) на формирование освещения, Высокого Мыса (на два года 88, 4 млн руб., из них средства Югры — 78, 7 млн руб.). Кроме того, при содействии ПАО "Сургутнефтегаз" было отремонтировано более 40 км дорог в Барсово, Русскинской, Лянторе и Федоровском. Нефтегазовая компания направила на эти цели порядка 95 млн руб. В 2022 г. в бюджете Сургутского района, отметил Андрей Трубецкой, на строительство дорог в поселке Высокий Мыс, сельском поселении Тундрино, а также капитальный ремонт в Солнечном, поселке городского типа Белый Яр, Барсово было предусмотрено более 203 млн руб. (на капитальный ремонт – 94 млн руб., на новое строительство – 98 млн руб.).

На 2023-25 гг. в Сургутском районе запланировано также масштабное обновление дорожной сети. Предполагается тратить из бюджета на эти цели по 200 млн руб. ежегодно.

Администрация района до конца года планирует завершить строительство дороги на Высоком Мысе, капитально отремонтировать три автомобильные дороги в Солнечном, две в Угуте и федеральную дорогу Сургут – Барсово (от Барсово до Сургутмебели), начать строительство проездов к участкам в восьмом микрорайоне Лянтора. Также предусмотрен текущий ремонт дороги к Горному на 4 млн руб. Кроме того, по соглашению с ПАО "Сургутнефтегаз" за счет предприятия запланировано заасфальтировать 10 км дороги Лянтор – Сытомино, 28 км дороги Ульт-Ягун – Тром-Аган, 7 км дорог по улице Таежная и Сосновый Бор в Русскинской. По договору с ПАО "Роснефть" "РН-Юганскнефтегаз" запланирован ремонт четырех дорог в Угуте.

Важно отметить, что последние несколько лет в формировании списка дорог, подлежащих ремонту, участвуют жители района. Проводится рейтинговое голосование среди населения. Затем к отбору подключаются главы поселений и формируются списки подлежащих ремонту транспортных артерий.