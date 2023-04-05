05 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область В России Украина
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле семейную пару заподозрили в шпионаже в пользу Украины

Свердловские контрразведчики задержали супружескую пару, подозреваемую в государственной измене.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении ФСБ по Свердловской области, речь идет о шпионаже в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

"В результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил РФ в условиях проведения специальной военной операции", - заявили в ведомстве.

По данным ФСБ, дома у семейной пары были изъяты предметы шпионской деятельности. Что это за предметы, не уточняется. Уже возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена в форме шпионажа). Фигуранты заключены судом под стражу. Подробности дела в ведомстве не раскрывают.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге был задержан иностранный журналист Эван Гершкович. Он работает на американское издание Wall Street Journal и подозревается российскими спецслужбами в шпионаже.

Теги: ФСБ, шпионаж, Нижний Тагил



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