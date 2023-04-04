На Крымском мосту заканчивают монтаж второго пролетного строения железной дороги

На Крымском мосту завершают восстановление железнодорожных пролетов. Сейчас идут финальные монтажные работы второго пролетного строения. Первый поврежденный пролет был заменен в марте.

"Теперь строители с помощью двух монтажных агрегатов подняли на высоту 27 метров уже второе пролетное строение. После сварочных работ оно будет опущено на опорные части – на свое проектное положение", - сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Сегодня на восстановлении железнодорожной части моста работает 190 человек, задействовано 22 единицы техники.