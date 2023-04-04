Ответственность за взрыв в кафе взяла на себя "Национальная республиканская армия" - Telegram

Организация "Национальная республиканская армия" взяла на себя ответственность за организацию взрыва в кафе в Петербурге, во время которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Заявление организации опубликовал Telegram-канал "Роспартизан".

"Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб", - говорится в заявлении.

"Национальная республиканская армия" до сих пор была известна только в связи с убийством журналистки Дарьи Дугиной – организация также взяла на себя ответственность, но никакой связи установлено не было, силовики о ней не сообщали, да и вообще подтверждений существования такой организации пока нет.

Сегодня суд в Москве на два месяца арестовал предполагаемую исполнительницу как минимум части покушения на Татарского Дарью Трепову. Следствие считает, что она передала военкору статуэтку со взрывным устройством, от которого тот и погиб. Пострадали 42 человека, 24 из них до сих пор в больнице. Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт".