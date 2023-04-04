05 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Первый канал

"Это сюрреализм какой-то": Трамп высказался о своем аресте, власти готовятся к протестам

Дональд Трамп был арестован до решения суда в офисе окружного прокурора Манхэттена. В целом это формальность: под арестом экс-президент США пробудет до объявления ему обвинений в суде, а это несколько часов, тем не менее, он стал первым главой государства, арестованным по уголовному обвинению.

Перед тем, как отправиться в офис прокурора в Нью-Йорке, Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "Направляюсь в Нижний Манхэттен, в здание суда. Это кажется сюрреализмом – ВАУ, они собираются МЕНЯ АРЕСТОВАТЬ. Не верится, что это происходит в Америке. Сделаем Америку великой снова!".

Источники в Белом доме заявили, что власти готовы к возможным акциям протеста и волнениям, в том числе вооруженным, связанным с арестом Трампа, недавно объявившего о желании баллотироваться в президенты в 2024 году от Республиканской партии.

Ожидается, что Трампу будет предъявлено около 30 обвинений. Главное из них – выплата в 2016 году крупной суммы порноактрисе Строми Дэниелс за молчание о связи с Трампом. Люди Трампа провели эту выплату как юридические услуги, прокурор считает это подлогом.

Теги: дональд трамп, арест, уголовное дело



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Ранее 04.04.2023 20:46 Мск Экс-президент США Дональд Трамп арестован


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