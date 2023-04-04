Экс-президент США Дональд Трамп арестован

Экс-президент США Дональд Трамп арестован в офисе окружного прокурора Манхэттена (Нью-Йорк), сообщает CNN. Трамп заключен под стражу до решения суда. Он стал первым президентом США, арестованным по уголовному обвинению.

Ожидается, что обвинительное заключение будет обнародовано во вторник (в Москве уже будет среда), тогда же появятся первые публичные подробности о конкретных обвинениях. По данным телеканала, Трампу будет предъявлено более 30 обвинений, связанных с мошенничеством в бизнесе. Они связаны с выплатой средств порноактрисе Сторми Дэниэлс в 2016 году. В 2017-м актриса рассказала, что у нее была интимная связь с Трампом, и что он заплатил ей за молчание в преддверии президентских выборов. Позже выяснилось, что средства были перечислены с использованием мошеннических схем.

Команда юристов Трампа заявила, что бывший президент не признает себя виновным и оспорит обвинения. Они заявляли, что после предъявления обвинения Трамп вернется в свою резиденцию Мар-о-Лаго во Флориде и сделает заявление. Ранее сообщалось, что он будет баллотироваться в президенты США в 2024 году.