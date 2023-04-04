24 человека остаются в больницах после взрыва в петербургском кафе – Минздрав

После взрыва в петербургском кафе на Васильевском острове 42 человека обратились за медицинской помощью. 24 человека остаются в больницах, трое из них – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве России.

ЧП произошло во время творческой встречи военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). Блогер погиб, окружавшие его люди получили ранения. По подозрению в причастности к покушению была задержана Дарья Трепова – девушка, которая, возможно, передала Татарскому статуэтку со взрывным устройством. Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Незаконный оборот оружия".