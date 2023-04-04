05 Апреля 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Урал" вышел в финал Кубка России, обыграв в Екатеринбурге "Спартак"

В ответном матче полуфинала ФОНБЕТ Кубка России московский "Спартак" уступил "Уралу" со счетом 1:2. Игра проходила в Екатеринбурге.

Первый матч в столице закончился ничьей – 1:1.

Таким образом "Урал" вышел в финал турнира.

Главный тренер "Урала" Виктор Ганчаренко в эфире "Матч ТВ" заявил, что поддержка болельщиков оказала большое влияние на результат в ответном матче.

В финале Пути РПЛ соперником "Урала" будет победитель противостояния московского ЦСКА и самарских "Крыльев Советов". Первый матч этих команд также завершился ничьей – 2:2.

Теги: урал, спартак, кубок россии, финал



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