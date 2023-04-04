"Единоросс" из Госдумы приготовил законопроект о признании феминисток экстремистками

"Единоросс" Олег Матвейчев внес на рассмотрение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ свой законопроект о признании феминисток экстремистками.

"Сеть феминистских организаций у нас в стране — это почва для экстремистских действий", - заявил парламентарий.

"Феминистки на Западе все против Путина, против России и за войну. Феминистки на Украине вообще заявили, что настоящий феминизм состоит в том, чтобы женщины служили вместе с мужчинами, воюя против русских. Наши феминистки являются просто агентурой Запада. Они занимаются разрушением традиционных ценностей, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Они выступают за разводы, за бездетность, за аборты. Действуют против демографической политики Российской Федерации", - заявил Матвейчев в интервью изданию "Абзац".

Инициативу депутата уже осудила писательница и феминистка Мария Арбатова. Она назвала идею Матвейчева "плевком в лицо" российским женщинам предложила узнать мнение Валентины Матвиенко, Татьяны Москальковой и Эльвиры Набиуллиной по поводу этого законопроекта, пишет Газета.Ру.