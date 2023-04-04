05 Апреля 2023
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Происшествия Санкт-Петербург Москва
Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Дарью Трепову арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Дарью Трепову на два месяца – до 2 июня 2023 года.

Трепову обвиняют в причастности к покушению на военкора Владлена Татарского, он был убит накануне во время творческой встречи с поклонниками в петербургском кафе. Изначально СКР возбудил дело по статье "Убийство", но затем оно было переквалифицировано в "Теракт". Также она проходит по статье о незаконном обороте оружия.

"В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры иной меры, не связанной с заключением под стражу, отказано", - сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Теги: дарья трепова, арест, теракт, владлен татарский



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