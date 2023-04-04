04 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Константин Бабкин: Если мы строим суверенную экономику, то это совсем другая концепция!

В столице стартовал Московский экономический форум-2023, который посвящен теме новой индустриализации в России.

Основатель форума, известный промышленник Константин Бабкин считает, что если раньше РФ отводилась роль придатка Запада, то теперь ситуация кардинально изменилась с наплывом санкций, а значит, концепция экономического развития и даже его философия должна быть принципиально другой.

"Если мы строим суверенную экономику, то это совсем другая концепция. Но экономическая политика все еще работает по старым шаблонам. Нам нужна новая, иная философия. Сложно изменить систему, находясь внутри нее. А наш форум свободен от давления, нам легче говорить о новой философии", – сказал он.

Форум проходит 4-5 апреля. В рамках мероприятия состоятся 19 круглых столов и три пленарных дискуссии. На МЭФ прибыли представители из разных стран: Китая, Индии, Бразилии и других.

Московский экономический форум(2023)|Фото: пресс-служба Московского экономического форума

Теги: Константин Бабкин, Московский экономический форум



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