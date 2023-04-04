04 Апреля 2023
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Экономика За рубежом
Фото: РБК

Свёкор Натальи Водяновой сместил Илона Маска во главе списка самых богатых людей мира

74-летний Бернар Арно впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Он сместил с первого места Илона Маска.

Арно является владельцем люксовой империи LVMH (владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon и др.) Состояние Арно и его семьи (в которую входит и российская модель Наталья Водянова – она замужем за сыном Бернара) оценивается в $211 млрд.

Илон Маск, возглавивший список в прошлом году, теперь лишь второй с $180 млрд. Да и те условные: импозантный бизнесмен все время что-то вытворяет, чем меняет стоимость своих активов.

На третьем месте создатель Amazon Джефф Безос. Он обеднел за год на $57 млрд и теперь владеет всего $114 млрд.

Теги: бернар арно, forbes, рейтинг, богатство, состояние, илон маск, джефф безос



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