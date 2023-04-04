В Тюменской области по поручению Путина создадут комиссию по поддержке участников СВО

В Тюменской области будет создана региональная межведомственная комиссия по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале государственной власти, передает корреспондент Накануне.RU.

Комиссия будет созываться каждую неделю. В ее состав войдут вице-губернатор, представители областных департаментов, Главного управления строительства, Военного комиссариата

"К работе межведомственной комиссии могут быть привлечены по согласованию должностные лица территориальных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов, органов местного самоуправления и представителей заинтересованных организаций, не входящих в ее состав", — говорится в документе.

Комиссия будет заниматься мониторингом отработки обращений участников спецоперации и их семей, созданием организаций социального обслуживания, содействием в трудоустройстве, адаптацией жилых помещений под потребности инвалидов.

Распоряжение о создании такой комиссии губернатор Тюменской области Александр Моор отдал в соответствии с поручением по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.