Челябинских перевозчиков оштрафовали на 1 млн рублей

В Челябинской области за первый квартал года перевозчикам оштрафовали на сумму более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области".

Проверки проводились по маршрутам Челябинской агломерации. Проверили 170 транспортных средств.

В основном нарушения касались отсутствия возможности оплаты проезда транспортной или банковской картой, расписания движения транспортных средств, а также наличия грязи и следов повреждений транспортных средств.