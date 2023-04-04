Артем Усс явился в полицию в Москве

Сын красноярского губернатора Артем Усс находится в Москве. Он добровольно пришел в следственный департамент МВД, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Усса Алексея Тихомирова.

Уссу была изменена мера пресечения – с ареста на подписку о невыезде.

Напомним, 27 октября 2022 года Усса заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег (это произошло спустя неделю после его задержания в Италии). Объявление в розыск дало возможность РФ добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег.

После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. В СМИ появилась версия о том, что Уссу помогли сбежать российские спецслужбы.