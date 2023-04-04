Коммунисты добились строительства школы на Уктусе раньше срока

Самую большую школу на Уктусе по адресу Рощинская, 25 начнут строить почти на год раньше. Изменения графика добились депутаты областного отделения КПРФ, сообщили Накануне.RU в партии.

"Депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Олег Гордеев получил ответ о строительстве школы на Рощинской. Мэрия Екатеринбурга сообщила, что объект прошел отбор и рекомендован для включения в госпрограмму со сроками строительства 2023-2025 год. Это значит, что жителям Уктуса не придется ждать еще несколько лет", - говорится в сообщении.

Прошлым летом в планах города действительно было строительство школы в 2023 году, однако после планы сдвинулись на конец 2024 года, а коммунисты начали получать ответы с формулировкой о возведении учебного учреждения только после завершения реконструкции дороги. До этого жители Уктуса жаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на острую нехватку школ со словами: "Простите, что нарожали".

На сегодняшний день единственная на Уктусе школа уже переполнена, из-за чего детям приходится учиться в три смены. Поэтому члены КПРФ добились на согласительной комиссии по областному бюджету при перевыполнении плановых показателей по доходам предоставить субсидии на финансирование образовательного объекта. Согласно ответу от администрации Екатеринбурга (имеется в ред. Накануне.RU), проведение закупки на строительство школы запланировано на второй квартал 2023 года.

Напомним, что реализация проекта потребует 2 млрд руб. Внешне учебное заведение будет напоминать новые школы в Академическом, но только будет еще больше. Огромное здание со стадионом вместит учеников с 1 по 11 классы по 1,5 тыс. детей за смену. Помимо субсидий областных, на объект будут выделены денежные средства из муниципального бюджета.