В районе Челябинской области введен особый противопожарный режим

В Челябинской области на территории Катав-Ивановского района введен особый противопожарный режим, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Данный режим подразумевает под собой ограничения на применение открытого огня. За его нарушение предусмотрены штрафы для граждан до 20 тыс. рублей, для должностных лиц до 60 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 800 тыс. рублей.

Напомним, на территории района в Юрюзанском участковом лесничестве 2 апреля произошел лесной пожар. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространился. Распространение огня удалось остановить только вечером на площади 9,4 га. По предварительным данным, возгорание началось из-за незатушенного костра.

В целом в регионе за выходные ликвидировали шесть лесных пожаров на общей площади 21 га.