Слет оленеводов в Яр-Сале поддержали предприятия "Газпром нефти"

04 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Газпромнефть-Развитие

Слет оленеводов в Яр-Сале поддержали предприятия "Газпром нефти"

В Яр-Сале состоялся 62-й Слет оленеводов Ямальского района. Главной частью торжества стали соревнования по национальным видам спорта: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, борьба, перетягивание палки и другие. Впервые в этом году стартовали командные состязания по этнобиатлону. Завершили спортивную программу зрелищные гонки на оленьих упряжках.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, мероприятие прошло при поддержке "Газпромнефть-Развития", "Газпромнефть-Заполярья" и "Газпромнефть-Ямала", работающих на территории района. Предприятия предоставили ценные призы для победителей спортивных состязаний.

По словам главы дирекции по крупным проектам "Газпром нефти" и генерального директора "Газпромнефть-Развития" Айдара Сарварова, предприятие нацелено на то, чтобы раскрывать потенциал Ямальского района, не нарушая при этом традиционного уклада жизни.

"День оленевода – прекрасный праздник, который позволяет не только сохранять традиции коренного населения, но и дает нам возможность познакомиться с самобытной культурой народов Севера", – подчеркнул Сарваров.

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский добавил, что один из самых ярких праздников привлекает множество участников.

"Каждый год мы стараемся чем-то удивить гостей. Например, в этом году в программу включили этнобиатлон. Благодаря поддержке крупных предприятий, ведущих свою деятельность на территории Ямала, нам удается делать этот праздник все более зрелищным", – поделился глава района.

Помимо спортивных состязаний в программу праздника вошли ярмарка, конкурсы чумов и национальной одежды, мастер-класс по сборке нарты без единого гвоздя и выставка традиционных ремесел. Завершился слет огненным шоу и ярким концертом артистов из Яр-Сале и Салехарда.

Поддержка традиционного мероприятия в Ямальском районе стала возможной благодаря программе социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города". Она реализуется с 2012 года и направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании.

Теги: Слет оленеводов, народы севера, соревнования по национальным видам спорта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети