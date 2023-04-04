Слет оленеводов в Яр-Сале поддержали предприятия "Газпром нефти"

В Яр-Сале состоялся 62-й Слет оленеводов Ямальского района. Главной частью торжества стали соревнования по национальным видам спорта: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, борьба, перетягивание палки и другие. Впервые в этом году стартовали командные состязания по этнобиатлону. Завершили спортивную программу зрелищные гонки на оленьих упряжках.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, мероприятие прошло при поддержке "Газпромнефть-Развития", "Газпромнефть-Заполярья" и "Газпромнефть-Ямала", работающих на территории района. Предприятия предоставили ценные призы для победителей спортивных состязаний.

По словам главы дирекции по крупным проектам "Газпром нефти" и генерального директора "Газпромнефть-Развития" Айдара Сарварова, предприятие нацелено на то, чтобы раскрывать потенциал Ямальского района, не нарушая при этом традиционного уклада жизни.

"День оленевода – прекрасный праздник, который позволяет не только сохранять традиции коренного населения, но и дает нам возможность познакомиться с самобытной культурой народов Севера", – подчеркнул Сарваров.

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский добавил, что один из самых ярких праздников привлекает множество участников.

"Каждый год мы стараемся чем-то удивить гостей. Например, в этом году в программу включили этнобиатлон. Благодаря поддержке крупных предприятий, ведущих свою деятельность на территории Ямала, нам удается делать этот праздник все более зрелищным", – поделился глава района.

Помимо спортивных состязаний в программу праздника вошли ярмарка, конкурсы чумов и национальной одежды, мастер-класс по сборке нарты без единого гвоздя и выставка традиционных ремесел. Завершился слет огненным шоу и ярким концертом артистов из Яр-Сале и Салехарда.

Поддержка традиционного мероприятия в Ямальском районе стала возможной благодаря программе социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города". Она реализуется с 2012 года и направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании.