Машу Москалеву не отдадут матери – уполномоченный по правам ребенка в РФ

Дочь ранее осужденного на два года за фейки об армии Алексея Москалева отдадут в замещающую семью, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Она опровергла информацию о том, что шестиклассницу Машу Москалеву заберет к себе родная мать, хотя та ранее заявляла журналистам о таком намерении.

Львова-Белова сообщила журналистам, что мать девочки отказалась забрать дочь в начале марта после ареста бывшего мужа и лично написала заявление о помещении ребенка в детский приют. Дочку женщина не воспитывала с двух лет.

У Маши есть тетя и еще двое кровных родственников, но они тоже не пожелали взять ребенка в семью, сейчас для девочки ищут замещающую семью, сообщила Львова-Белова.