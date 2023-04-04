04 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Нижнего Тагила убил свидетеля, донесшего на него полицейским

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал виновным местного жителя в убийстве свидетеля, давшего ранее показания против него. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как выяснилось, потерпевший дал показания против Алексея Тетюева, обвиняемого в хищении швеллера. За это позднее Тетюев нашел "доносчика" и нанес не менее 12 ударов руками и ногами по голове и не менее 20 ударов по шее, груди, животу, а также по рукам и ногам. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершенного тагильчанин снова оказался на скамье подсудимых, но уже в деле об убийстве по неосторожности. Коллегия присяжных и судья признали Тетюева непричастным к преступлению, после чего зампрокурора региона обратился уже в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда, которые отменили оправдательный приговор.

На этот раз коллегия присяжных признала Тетюева виновным, а суд назначил наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Теги: Нижний Тагил, убийство, свидетель, суд



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