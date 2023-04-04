04 Апреля 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Иван Штырков сразится с Виктором Немковым на турнире RCC 15 в Екатеринбурге

Поединок уральского бойца, президента Академии единоборств РМК Ивана Штыркова и известного российского спортсмена Виктора Немкова возглавит турнир RCC 15.

Как сообщили Накануне.RU в компании Russian Cagefighting Championship, международный турнир по смешанным единоборствам пройдет 13 мая в Екатеринбурге. Главным событием шоу станет бой Ивана Штыркова (22-2-1) и Виктора Немкова (32-8-1).

В RCC отметили, что промоушен уже трижды пытался организовать этот поединок, но каждый раз идею откладывали. Сейчас контракты подписаны, оба бойца уже готовятся к противостоянию. Формула поединка – три раунда по пять минут каждый, весовая категория – до 98 кг.

Для Виктора Немкова это будет второй бой в RCC: первый раз он подрался в Екатеринбурге в 2018 году. С тех пор спортсмен успел провести четыре поединка в PFL и Bellator. Что касается Ивана Штыркова, в марте этого года он провел бой по правилам бокса против "Лысого Хищника" Магомеда Исмаилова. В итоге уралец уступил судейским решением.

Теги: Штырков, Немков, бой, Екатеринбург



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