Пешеходные мосты и теплый пол. В Москве строят пересадочные узлы, ориентируясь на комфорт пассажиров

В составе Большой кольцевой линии в Москве, открытой в этом году, появляются новые пересадочные узлы. Они не только значительно облегчают пассажирам поездки по городу, но и становятся центрами развития районов, так как объединяют торговые и деловые центры, спортобъекты и МФЦ, и даже целые жилые кварталы.





Вместе с тем, узлы преображают среду вокруг: под них проводится благоустройство и озеленение территорий и даже строятся дополнительные объекты транспортной инфраструктуры. Так, в состав ТПУ «Электрозаводская» вошел пешеходный мост длиной 111 метров. Он соединил Рубцовскую и Семёновскую набережные и стал 60-м мостом через Яузу. Теперь тысячи пассажиров, проживающих в Басманном районе, экономят до 20 минут, добираясь до метро.

Сами ТПУ работают по принципу «сухих ног», позволяя пассажирам совсем не выходить на улицу при пересадках. Для этого узлы оборудуют теплыми переходами, эскалаторами, удобной навигацией и безбарьерной средой. А в ТПУ «Марьина Роща» для комфорта пассажиров даже установили систему подогрева пола. Теплый пол появится у лестничных пролетов вестибюлей. Это позволит зимой защищать от обледенения ступени лестниц и эскалаторов. В этом же ТПУ входы оснастят тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями для поддержания комфортной температуры.

«Многие крупные города, особенно миллионники, сталкиваются с проблемой развития транспортной системы, распределения пассажиропотоков в условиях плотной городской среды. И ТПУ являются эффективным решением, позволяя объединить все элементы городской и транспортной инфраструктуры в единое целое», – подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Такие транспортные проблемы характерны и для Петербурга, правда, в качестве «эффективного решения» здесь избрали другой путь – транспортную реформу. В рамках нее чиновники оптимизировали маршрутную сеть, что вылилось в рост числа жалоб на неудобные маршруты и дефицит транспорта. Но больше всего проблем у пассажиров возникает при закрытии на ремонт станций метро, которые до сих пор были для них настоящим спасением.

Так, уже месяц не прекращается коллапс у закрытой «Ладожской», где по заверениям властей был пущен бесплатный транспорт. Судя по сообщениям популярных петербургских пабликов, трамваев на всех все равно не хватает. Впрочем, с дефицитом транспорта люди сталкиваются и на других маршрутах, например, на Комендантском проспекте. Из-за этого образуются очереди и ехать приходится в давке. Не говоря уже о том, что люди ждут транспорт не в самых комфортных условиях – под дождем и снегом. Кстати, осадки и ДТП также становятся причиной частых пробок, от которых город должна была избавить транспортная реформа, но не избавила.

Вопросу строительства пересадочных узлов в городе не один год. В 2021 году компания «Мегалайн» предложила проект из 61 ТПУ во всех районах Петербурга. По замыслу компании, их предполагалось строить на базе станций метро, на что планировалось направить 186 млрд рублей. Проект предполагал объединение станций метро с автовокзалами, остановками автобусов, трамваев и троллейбусов, перехватывающими парковками и коммерческими помещениями.

Ожидалось, что реализация проекта снизит маятниковую миграцию, уменьшит загруженность дорог и даст толчок развитию городской периферии. Однако проект так и не был реализован, причем в Смольном не объяснили, почему расторгли соглашение с компанией «Мегалайн».

На данный момент компания сотрудничает с властями Ленобласти и будет строить ТПУ в Кудрово. Узел появится на въезде в город и будет иметь удобный выезд на Мурманское шоссе через новую транспортную развязку. Инвестор вложит в проект порядка 20 млрд рублей, построив в рамках ТПУ межрегиональный автовокзал. Первая очередь узла будет сдана в 2025 - 2027 году. Ожидается, что к 2029 году в его состав войдет также и станция метро, которую будет строить Санкт-Петербург.

«Строительство подобных объектов позволит не только обновить или создать новую транспортную инфраструктуру, на базе ТПУ появятся новые точки роста деловой активности, позволяющие развиваться малому и среднему бизнесу», – комментировал гендиректор «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

А пока в Петербурге нет ни одного узла, в столице их строят по десятку в год. Так, в 2022 году система московских ТПУ пополнилась семью пересадочными узлами – «Окружная», «Печатники», «Минская», «Фонвизинская», «Технопарк», «Ходынское Поле» и «Дмитровская». До конца 2024 года планируется создание еще 29 хабов.