Треповой предъявлено обвинение в гибели Татарского

Дарье Треповой предъявлено обвинение в гибели военкора Владлена Татарского.

По данным следствия, 2 апреля Трепова, действуя по указанию людей, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой. Там она передала ее Татарскому, пишет СКР. Военкор погиб, ранены более 30 человек, находившихся в кафе. Следствие направило в суд ходатайство об аресте Треповой.

Напомним, ранее озвучены показания Треповой, согласно которым, ей обещали работу в Киеве якобы в обмен на "голову Татарского".