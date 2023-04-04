Глава МИД Финляндии утвердил вступление страны в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал договор о вступлении страны в НАТО. Церемония состоялась в Брюсселе.

Подписание договора состоялось в небольшом кабинете финского представительства НАТО в Брюсселе (столица Бельгии) напротив штаб-квартиры альянса, пишет РИА Новости. Атмосфера, по словам Хаависто, "ожидаемая". На 15.30 (по московскому времени) запланирована передача подписанного документа госсекретарю США Энтони Блинкену. После этого Финляндия официально станет 31-м членом НАТО.

Напомним, чуть ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в Twitter, что Финляндия официально стала членом НАТО.

"Отныне в альянсе – 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира", - написал Моравевцкий.