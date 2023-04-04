04 Апреля 2023
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Фото: Инцидент Каменск-Уральский / vk.com/incident_ku

Прокуратура разберется, почему в уральской школе во время уроков обрушился потолок

На Среднем Урале проверяют информацию об обрушении потолка в коридоре школы.

Сегодня анонимный подписчик сообщества "Инцидент Каменск-Уральский" рассказал, что в школе №15 обвалился потолок. По данным анонима, все случилось на третьем этаже в коридоре. В качестве доказательства подписчик прислал фото с мечта ЧП.

Сейчас прокуратура проверяет эту информацию. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, известно, что 4 апреля произошло обрушение части штукатурного слоя оконного проема. Фрагменты штукатурки упали в коридоре школы. Инцидент произошел во время уроков. Пострадавших нет.

Обвал потолка на третьем этаже в школе №15 в Каменске-Уральском(2023)|Фото: Инцидент Каменск-Уральский / vk.com/incident_ku

Прокуратурой Каменска-Уральского начата проверка соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Уже взяты объяснения у директора школы. Подробности разговора в ведомстве пока не раскрывают.

"Будет установлено, когда проводился текущий и капитальный ремонт в образовательном учреждении. Будет дана оценка действиям руководства школы на предмет обеспечения безопасного оказания образовательных услуг", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут обязательно приняты меры.

Теги: школа, потолок, прокуратура, Каменск-Уральский



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