В Подмосковье мужчина устроил подпольное вещание "Радио Свобода"*

В Подмосковье ФСБ вычислила радиолюбителя, который организовал подпольное вещание заблокированной в России радиостанции "Радио Свобода"* (*внесена в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ), передает РИА Новости.

В спецслужбе сообщили, что в отношении мужчины могут возбудить дело о фейках в отношении российской армии.

"Радио Свобода"* было внесено в реестр СМИ-иноагентов в числе первых - в феврале 2020 года. В 2021 году СМИ подало иск в Европейский суд по правам человека с требованием оспорить этот статус.