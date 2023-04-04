Треповой обещали работу в Киеве в обмен на "голову Татарского". Озвучены показания

Дарья Трепова, которую подозревают в причастности к взрыву в кафе Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), дала показания. Из них следует, что однажды ей предложили перебраться в Киев и стать редактором одного из медиаресурсов. Для этого якобы потребовалась "стажировка", в результате которой и погиб Татарский.

Первым заданием было познакомиться в книжном магазине "Листва" с Владленом Татарским на его же очередном выступлении и предоставить фотоотчет, пишет "Фонтанка". Задание было выполнено. Позже она якобы получила задание приехать в Москву, где таксист передал ей упаковку. Вернувшись в северную столицу, Трепова якобы получила новое задание – пойти на встречу с Татарским в кафе на Университетской набережной.

Ее проинструктировали и по посылке – якобы следовало передать бюст, сказать что-то про героев ЧВК "Вагнер", на этом ее миссия заканчивалась. За это, утверждает издание, ей купили авиабилет на авиарейс в Узбекистан, пообещав, что из Азии ее уже спокойно переправят на Украину.

Ранее следственные органы переквалифицировали уголовное дело о взрыве в кафе "Патриот" с "Убийства" на "Теракт". В результате покушения погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Силовики задержали девушку, которая, по их предположению, может быть причастна к покушению. Следствие считает, что Дарья Трепова за несколько секунд до взрыва передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.