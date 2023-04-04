Артем Усс находится в России

Сын красноярского губернатора Артем Усс объявился в России. По крайней мере, сам он заявляет, что находится на территории РФ, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что в России Усс также объявлен в розыск, при появлении на территории страны его должны задержать правоохранительные органы.

Он также объяснил, почему сбежал из-под домашнего ареста в Италии – потому что не верит в объективность правосудия в США. Ранее итальянский суд принял решение об экстрадиции Усса в США, где ему предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег.

Ранее в прессе высказывалось предположение о том, что с побегом Уссу могли помочь представители российских спецслужб.