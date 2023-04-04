Из Магнитогорска запустят дополнительные автобусы в Челябинск из-за закрытия аэропорта

Количество автобусных рейсов из Магнитогорска в Челябинск будет увеличено из-за закрытия аэропорта на реконструкцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, с 10 апреля автостанция Магнитогорска увеличивает количество ежедневных отправлений на рейсе межмуниципального маршрута № 591 в Челябинск. Кроме того, три вечерних рейса будут заезжать в челябинский аэропорт.

Напомним, аэропорт Магнитогорска закроют с 1 июня до 1 октября из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. В апреле 2022 года в Магнитогорске определили победителя конкурса на выполнение работ по реконструкции аэропорта. Компания "Альмакоргруп" выполнит работы за 5,77 млрд рублей. Подрядчик должен выполнить проектно-изыскательские работы, разработать проектную документацию и провести реконструкцию аэропорта. Работы на объекте необходимо завершить до конца 2024 года.