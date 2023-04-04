04 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Жители сургутского поселка выступили против транспортной реформы

Жители сургутского поселка Звездный записали обращение к главе Сургута Андрею Филатову, в котором раскритиковали новую транспортную реформу.

Видеоролик опубликован "СургутИнформТВ". В нем люди просят сохранить маршруты общественного транспорта, которыми они сейчас пользуются.

"Мы, жители поселка Звездный, а также граждане, работающие в восьмой промзоне, просим главу нашего города Андрея Филатова не убирать маршруты номер 4 и 6. Поскольку, новая транспортная система разрабатывалась без учета нашего мнения и не учитывает наших интересов", - говорят жители.

В поселке нет школ, поликлиники, продовольственных магазинов. Раньше люди ездили за всем этим в центр города. После транспортной реформы, добираться до школ, магазинов и поликлиник им придется с пересадками, поскольку новый транспортный маршрут 61, который вводят вместо 4 и 6, в центр не идет.

"Поэтому мы настоятельно просим, не убирать маршрут номер 4, возможно, скорректировать маршрут номер 6", - говорится в обращении.

Как сообщало Накануне.RU, новая схема следования общественного транспорта в Сургуте начнет действовать в мае.

По городу будут курсировать три категории автобусов: магистральные — наиболее часто используемые сургутянами; городские — те, которые будут ходить в отдаленные микрорайоны; и третий вид — дачные. Число маршрутов при этом сократится с 45 до 28, таким образом в городе решили избавиться от задвоенности и затроенности некоторых маршрутов. Пассажирам придется совершать пересадки, но дважды платить при этом не нужно. Билет по пересадочному тарифу будет единый во время всего пути следования. К тому же сократится время ожидания автобусов за счет перераспределения их по новым линиям. Ожидается, что автобусы будут перевозить до 85 тысяч человек в день (до этого 72 тысячи), а скорость автобуса в час пик возрастет с 13 до 18 км в час. Сам автопарк будет обновлен — в окружной департамент транспорта направлена заявка на новые автобусы большого и среднего класса.

Разработкой новой транспортной системы занималась госкорпорация "ВЭБ.РФ", соглашение с которой было подписано главой Андреем Филатовым в 2021 году в Москве.

Теги: транспортная реформа, маршруты, звездный



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