На Урале планируют сформировать туристическую инфраструктуру на перевале Дятлова

Перевал Дятлова собираются сделать более привлекательным для туристов. О формировании полноценной туристической инфраструктуры в столь загадочном месте заявил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Юрий Патанин. По его словам, на реализацию идеи потребуется от одного до трех лет.

"В принципе, там уже есть турпоток, там не хватает каких-то точечных вещей, которые позволили бы этот турпоток структурировать и сделать туризм более комфортным и безопасным", - заявил Патанин на пресс-конференции.

В качестве примера он заявил о необходимости усилить работу аварийно-спасательных служб, решить проблему связи, снабдить электричеством пос. Вижай, а также создать визит-центр.

На данный момент совместно с экспертами минприроды проводятся экспертизы, результаты которых покажут, что можно реализовать на земельных участках. Уже после информацию предоставят инвесторам и застройщикам. Проект также собираются продвинуть в федеральные программы для дополнительного к областному финансирования.

Напомним, что в Уральской ассоциации туризма раскритиковали идею организации туров на печально известный перевал Дятлова. По словам президента УАТ Михаила Мальцева, данный вопрос нужно оценивать как с правовой, так и с экономической точки зрения.