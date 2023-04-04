Основатель "Еврохима" и СУЭК Мельниченко впервые возглавил российский рейтинг Forbes

Рейтинг российских богачей по версии Forbes впервые возглавил основатель "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко. Издание оценило его состояние в $25,2 млрд – рост за год более чем в два раза (в основном из-за удобрений, которые производит "Еврохим"). В прошлом году Мельниченко занимал лишь девятое место.

Мельниченко, как и многие другие российские миллиардеры, попал под западные санкции. Он намерен оспаривать их в суде. После введения санкций бизнесмен сократил до нуля свои доли в упомянутых активах и ушел с руководящих постов.

На втором месте расположился Владимир Потанин, он остается крупнейшим акционером "Норильского никеля". Forbes оценивает его состояние в $23,7 млрд. И только третье место занимает еще один "металлург" – владелец Новолипецкого меткомбината Владимир Лисин. Сейчас его состояние составляет $22,1 млрд, за год оно увеличилось на $3,7 млрд, но это не позволило ему занять первое место как в прошлом году.