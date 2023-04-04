Правительство утвердило порядок отказа от сдачи биометрии

Правительство РФ утвердило порядок отказа гражданина от сдачи биометрических данных. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Чтобы запретить собирать свои биометрические данные, нужно обратиться в любой МФЦ. Отказ (или отзыв такого отказа, если человек потом передумал) представляется в письменной форме на бумажном носителе и должен быть подписан собственноручно. При себе нужно иметь паспорт. МФЦ в течение одного календарного дня передает оператору единой биометрической системы эти сведения.

Отказ можно оформить как на себя, так и на несовершеннолетнего ребенка.



Первый заместитель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко считает, что эти меры правильные, но их недостаточно - утечки данных все равно продолжаются. Минцифры заявляет о том, что там работают над совершенствованием механизмов защиты данных граждан, но что именно они делают — неизвестно.

Автор закона о биометрии зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчеркивает, что дискриминация людей, отказавшихся от сдачи биометрии, по закону запрещается.

При этом камеры, которые расположены на улицах городов, собирают биометрические данные всех проходящих людей - изображение их лица - без всяких разрешений. Несмотря на то что эти данные обезличены, любого человека можно "пробить" по цифровой фотографии. Например, за небольшие деньги можно получить информацию о передвижении "заказываемого" человека.