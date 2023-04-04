04 Апреля 2023
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Фото: vk.com/volikovskaia_io

Власти Нижневартовска официально подтвердили отставку Воликовской

Власти Нижневартовска официально подтвердили отставку заместителя главы города – директора департамента по социальной политике мэрии Ирины Воликовской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"Она написала заявление по собственному желанию", - сообщили в мэрии города.

Исполнять обязанности Воликовской будет ее заместитель, начальник управления по культуре Яна Гребнева.

Напомним, что Ирина Воликовская была включена в список "кандидатов в народные мэры" города. Его составляют инициативные жители Нижневартовска, добивающиеся отставки действующего главы Дмитрия Кощенко.

Теги: Ирина Воликовская, отставка



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Ранее 04.04.2023 08:59 Мск "Кандидат в народные мэры" Нижневартовска ушла с поста замглавы города


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