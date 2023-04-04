Власти Нижневартовска официально подтвердили отставку Воликовской

Власти Нижневартовска официально подтвердили отставку заместителя главы города – директора департамента по социальной политике мэрии Ирины Воликовской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"Она написала заявление по собственному желанию", - сообщили в мэрии города.

Исполнять обязанности Воликовской будет ее заместитель, начальник управления по культуре Яна Гребнева.

Напомним, что Ирина Воликовская была включена в список "кандидатов в народные мэры" города. Его составляют инициативные жители Нижневартовска, добивающиеся отставки действующего главы Дмитрия Кощенко.