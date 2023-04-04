В Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку

В микрорайоне Чурилово в Челябинске водитель ПАЗ сбил 74-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась.

ДТП произошло на улице Конструктора Духова. По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

По данным ГИБДД, 41-летний водитель маршрутки восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе один раз в текущем году за нарушение правил пользования внешними световыми приборами.