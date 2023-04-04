04 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области до вечера 5 апреля объявлено предупреждение по смогу

Уральские синоптики предупредили, что в ближайшее время регион может накрыть смог. Объявлено предупреждение.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, до вечера 5 апреля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 5 апреля", - говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, накануне днем в поселке Совхозный под Екатеринбургом на улице Ротная загорелась сухая трава. Огонь распространился на площадь в 10 га, запах гари дошел и до уральской столицы. Увидеть столбы дыма можно было с разных точек города.

После этого в ГУ МЧС по Свердловской области предупредили уральцев, что польза от весеннего сжигания сухой травы – это миф.

Теги: смог, НМУ, Свердловская область, воздух



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