Премьер-министр Польши написал в Twitter, что Финляндия официально стала членом НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в Twitter, что Финляндия официально стала членом НАТО.

"Отныне в альянсе – 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира", - приводит "Ъ" запись Моравецкого.

Как сообщало Накануне.RU, Финляндия подала свою заявку 18 мая прошлого года. 27 марта Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии одобрило вступление Финляндии в НАТО. За вступление страны в альянс проголосовали 182 депутата из 199, против – шесть. Президент Турции Реджеп Эрдоган утвердил ратификацию парламентом страны заявки Финляндии на вступление в НАТО.