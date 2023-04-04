Свердловчане отправили бойцам в зону СВО сыворотку против столбняка

Медики, частные лица и организации Среднего Урала направили в зону СВО медикаменты. Среди них бинты и перекись водорода, препараты для лечения и предотвращения серьезных заболеваний.

Как рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, движение "Добровольцы Урала" совместно с горбольницей №36 Екатеринбурга и неравнодушными гражданами подготовили специальный контейнер с противостолбнячной сывороткой. Помимо этого, депутат областного заксобрания Александр Серебрянников передал более 150 тыс. таблеток антибиотиков широкого спектра действий для медицинской роты.

"Все это незаменимо на СВО, все это спасает жизни парней, жизни героев, что стоят на защите нашей Родины", - подытожил Иванов.

Медикаменты отправились в зону проведения спецоперации вместе с гуманитарной помощью, о которой ми писали ранее. Неравнодушные свердловчане из Полевского, Сухого Лога, Талицы, Слободы Туринской, Сысерти, Нижнего Тагила, Соликамска и Екатеринбурга собрали для солдат спальники, генераторы, сгущенку, воду и более 200 коробок с майонезом ЕЖК.