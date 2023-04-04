Путин: Все мы понимаем – санкции, конечно, надолго

Президент России заявил, что санкции с россиянами останутся надолго.

"Все мы понимаем - санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", - сказал Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Туле.

Путин потребовал от правительства не затягивать с реализацией программ поддержки промышленности, так как это вопрос нацбезопасности. Он отметил, что если бы не санкции, Россия вряд ли пошла бы по пути импортозамещения: "Я думаю, что, если бы мы не были вынуждены, никогда бы этого и не сделали. А так – делают коллеги, и получается".