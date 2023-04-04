04 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба &quot;Славнефть-Мегионнефтегаза&quot;

В ХМАО нефтяники поддержали детский мультфестиваль

В Югре прошел VI фестиваль детского анимационного кино "ТаЁЖкины сказки". Благодаря поддержке "Славнефть-Мегионнефтегаза" он собрал рекордное количество участников.

Как рассказали Накануне.RU в компании, юные мультипликаторы из 76 студий представили на суд жюри свыше 300 работ. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. География участников охватывает десятки регионов – от Мурманска и Санкт-Петербурга до Кузбасса и Хабаровска. Также свои фильмы прислали ребята из Беларуси.

Организаторы фестиваля констатируют: с каждым годом он становится представительнее во всех смыслах.

"Поддержка нашего генерального партнера – компании "Славнефть-Мегионнефтегаз" – позволяет не только расширять круг участников, но и приглашать мастеров анимации, театральных деятелей, ведущих педагогов. Такие встречи очень полезны для юных любителей мультипликации, они помогают определить вектор дальнейшего творческого развития", – считает директор детской художественной школы Мегиона Леонид Степанов.

В ХМАО нефтяники поддержали детский мультфестиваль(2023)|Фото: пресс-служба "Славнефть-Мегионнефтегаза"

Помимо конкурсной части фестивальная программа включала в себя несколько мастер-классов. В одном из них участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья. Результатом сотворчества стал небольшой анимационный ролик "Потому что это – мама!".

В "Мегионнефтегазе" подчеркивают, что поддержка проектов в сфере детского творчества позволяет раскрывать таланты ребят и формировать их мировоззрение.

"Творчество играет важную роль в развитии ребенка, помогает познавать мир и самого себя. Мы видим, что "ТаЁЖкины сказки" действительно интересны и детям, и взрослым. Такая востребованность и есть главный критерий эффективности наших социальных инвестиций", – отметила начальник управления корпоративных коммуникаций "Славнефть-Мегионнефтегаза" Елена Усанова.

Теги: детский мультфестиваль, ТаЁЖкины сказки, Славнефть-Мегионнефтегаз



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