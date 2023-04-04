В Крыму упростят досмотр при выезде на присоединенные территории

В Крыму упростят досмотр автомобилей при выезде из республики на присоединенные территории. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил исключить проверку грузов и оставить только паспортный контроль, чтобы сократить время прохождения процедуры. По его словам, такое же упрощение планируется и в Ростовской области.

"Данная инициатива уже получила предварительное согласование на федеральном уровне и в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение соответствующей комиссии", - сообщил Аксенов в Telegram.

А вот на подъезде к Крымскому мосту число досмотровых комплексов увеличат: в мае появятся шесть новых комплексов и пять полос. В период максимальной загрузки досмотр должен будет занимать не более часа с момента подъезда к мосту.

"Также рассматриваем возможность строительства дороги по Арабатской стрелке, сейчас готовим технико-экономическое обоснование. Трасса поможет сократить путь, упростить логистику. Обеспечить безопасность маршрута можно будет без дополнительных ограждений, это уменьшит расходы на строительство", - сообщил Аксенов.