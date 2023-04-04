Самарский профессор заявил об имитации научной жизни в России

04 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование В России
Фото: пресс-служба УрГЭУ

Самарский профессор заявил об имитации научной жизни в России

Профессор Самарского университета, поэт, философ Виталий Лехциер обобщил обычные для российской научной жизни имитационные практики.

Он перечислил 11 порочных практик: пустые "научные" статьи на несколько страниц, не проходящие никакой экспертизы; научные советы, которые собираются не "под диссертацию", а существуют на постоянной основе (в результате в них только два-три человека понимают, о чем идет речь в диссертации); публикация статей в научных журналах за деньги или с использованием исключительно русскоязычной литературы; чтение дисциплин преподавателями, которые не являются экспертами в этой области; фиктивное соавторство; отсутствие на факультетах публичной научной жизни (открытых лекций, семинаров, презентаций книг и т.п.) и замена ее выполнением бюрократических поручений руководства; плагиат; практика создания и функционирования "своих" журналов; "коллективные" монографии.

Лехциер считает, что в последние десятилетия главной функцией российского образования стала социальная. Оно не транслирует науку, а выполняет социальную функцию создания занятости для педагогов.

Бывший профессор Ульяновского госуниверситета Евгений Белый, которого вынудили уволиться за освещение проблем образования, написал, что некоторые пункты представляются ему спорными либо не распространенными широко. Но во многом он со списком согласен.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов Алексей Савватеев считает, что высшего образования как системы в России уже нет, остались лишь несколько отдельных сильных вузов.

Теги: наука, образование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети