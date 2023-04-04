Самарский профессор заявил об имитации научной жизни в России

Профессор Самарского университета, поэт, философ Виталий Лехциер обобщил обычные для российской научной жизни имитационные практики.

Он перечислил 11 порочных практик: пустые "научные" статьи на несколько страниц, не проходящие никакой экспертизы; научные советы, которые собираются не "под диссертацию", а существуют на постоянной основе (в результате в них только два-три человека понимают, о чем идет речь в диссертации); публикация статей в научных журналах за деньги или с использованием исключительно русскоязычной литературы; чтение дисциплин преподавателями, которые не являются экспертами в этой области; фиктивное соавторство; отсутствие на факультетах публичной научной жизни (открытых лекций, семинаров, презентаций книг и т.п.) и замена ее выполнением бюрократических поручений руководства; плагиат; практика создания и функционирования "своих" журналов; "коллективные" монографии.

Лехциер считает, что в последние десятилетия главной функцией российского образования стала социальная. Оно не транслирует науку, а выполняет социальную функцию создания занятости для педагогов.

Бывший профессор Ульяновского госуниверситета Евгений Белый, которого вынудили уволиться за освещение проблем образования, написал, что некоторые пункты представляются ему спорными либо не распространенными широко. Но во многом он со списком согласен.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов Алексей Савватеев считает, что высшего образования как системы в России уже нет, остались лишь несколько отдельных сильных вузов.