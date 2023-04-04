В Екатеринбурге запретят парковаться на Уральских рабочих

В конце апреля на улице Уральских рабочих в Екатеринбурге запретят парковать транспортные средства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Речь идет об участке от улицы Кузнецова до улицы Ильича.

Установка знаков 3.27 "Остановка запрещена" с табличками 8.24 "Работает эвакуатор" позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети города заранее предупреждает водителей об изменениях, а также просит более ответственно относиться к соблюдении правил дорожного движения.