Провал на Комсомольском бульваре в Нижневартовске устранили

Провал на Комсомольском бульваре засыпан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Нижневартовские коммунальные сети".

Сотрудники НКС обследовали участок инженерной сети водоотведения диаметром 400 мм в районе жилого дома по адресу Комсомольский бульвар д. 5.

По результатам обследования установлено, что провал грунта образовался из-за разрушения бетонного замка канализационного колодца. Дежурная бригада 3 апреля выставила ограждения и провела ремонтные работы по восстановлению герметичности колодца. При дальнейшем обследовании самотечного коллектора дефектов не выявлено.

4 апреля провал засыпан и находится под наблюдением специалистов. Благоустройство выполнено во временном исполнении, асфальтобетонное покрытие восстановят при установлении благоприятных погодных условий.