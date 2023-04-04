04 Апреля 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Власти намерены сформировать у студентов нетерпимость к экстремизму и терроризму

В образовательные стандарты высшего образования (для бакалавриата и специалитета) включили формирование гражданской позиции по неприятию экстремизма и терроризма. Соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования РФ опубликован на портале правовой информации.
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Универсальная компетенция "Способен формировать нетерпимое отношение к корупционномe поведению" заменена такой формулировкой: "Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности".

Приказ ведомства вступает в силу 1 сентября. Каким образом будет формироваться новая "универсальная компетенция", вузы будут решать самостоятельно.

На днях стало известно, что уже с сентября 2023 года во всех вузах на первом курсе будет читаться дисциплина "Основы российской государственности". В курсе будет пять разделов: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство", "Вызовы будущего и развитие страны".

Теги: образование, студенты, экстремизм, терроризм



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