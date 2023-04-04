На Южном Урале построят самый большой в мире цельностеклянный аквариум

В Магнитогорске построят самый большой в мире цельностеклянный аквариум. В настоящий момент завершается проектирование здания, сообщили Накануне.RU в компании "Мосинжпроект".

Здание появится в парке "Притяжение". В нем разместятся две экспозиции – "Подводный мир" и "Джунгли" с 2,5 тыс. видов обитателей подводного мира и 30 тыс. экземпляров флоры.

Аквариум будет глубиной шесть метров, его площадь составит около 400 кв. метров, а объем воды – 1,2 млн литров.