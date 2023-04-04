Новоуральск простится с погибшим героем СВО

Житель Новоуральска Сергей Кудринских погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

Как рассказал сегодня мэр на своей странице в соцсети, уральцу было 33 года, он погиб во время выполнения воинского долга на территории Украины.

"За героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, Сергей Кудринских награжден орденом "За мужество" посмертно. У него остались двое несовершеннолетних детей", - рассказал Тюменцев.

Глава города принес соболезнования родным и близким Сергея. Прощание с бойцом состоится завтра, 5 апреля.

Как сообщало Накануне.RU, 24 марта жители Новоуральска простились с двумя бойцами ЧВК "Вагнер". Мужчины погибли при выполнении боевого задания в зоне СВО.